La Française annonce la création de LF OPSIS Epargne Immobilière

La Française crée LF OPSIS Epargne Immobilière. Le gestionnaire d'actifs présente cet OPCI (Organisme de Placement Collectif en Immobilier) comme la première solution d’épargne collective offrant jusqu’à 85% d’exposition en immobilier accessible uniquement en compte-titres. Il bénéficie des dernières évolutions fiscales et réglementaires qui, depuis le 1er janvier 2018 et l'entrée en vigueur du Prélèvement Forfaitaire Unique (ou Flat Tax), prévoient un taux d'imposition total désormais plafonné à 30% pour les OPCI.Avec un versement initial minimum de 100 euros, les investisseurs particuliers pourront ainsi se constituer un capital immobilier adapté à leur capacité d'épargne et opter pour des versements ponctuels ou réguliers. Ils bénéficieront, par ailleurs, des avantages des OPCI, qui offrent une mutualisation des risques immobiliers liée à la diversification des actifs sélectionnés, mais également un potentiel complément de revenus et de potentielles plus-values.LF OPSIS Epargne Immobilière est un OPCI principalement investi en immobilier d'entreprise. Sa principale innovation réside en l'allocation de la poche immobilière qui peut atteindre jusqu'à 85% de l'actif (les OPCI distribués à la fois en Assurance-Vie et en compte-titres proposent généralement une allocation de 60% maximum en immobilier).La poche immobilière de l'OPCI sera composée d'actifs immobiliers physiques (bureaux, commerces, locaux d'activités...), détenus directement ou indirectement au travers de véhicules intermédiaires, de type SCI ou SAS, et de titres de foncières cotées française et paneuropéennes (à hauteur de 9% maximum de la valeur des actifs gérés). Une poche financière, qui représentera 10% minimum au total, contiendra des parts ou des actions d'OPCVM/FIA de droits français ou européens, des actions et obligations ainsi que des titres à sous-jacents immobiliers. Enfin, une poche de liquidité viendra compléter l'allocation globale à hauteur de 5% minimum.LF OPSIS Epargne Immobilière a pour objectif d'offrir une distribution régulière de dividendes et une revalorisation de la valeur des actions sur un horizon de détention à long terme (8 ans).