La Française continue d'attirer les capitaux sud-coréens sur le marché de l'immobilier français

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Samsung Securities, conseillée par La Française, a récemment conclu avec Icade, une promesse de vente portant sur Crystal Park. L'immeuble de bureaux de six étages se situe au 62-64 boulevard Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine (92), à proximité du quartier central des affaires (QCA) de Paris et de La Défense. La Française, co-investisseur minoritaire, agira en qualité de gestionnaire d'actifs. La transaction (691 millions d'euros hors droits) sera finalisée en juillet 2019.Pour Samsung Securities, il s'agit du quatrième investissement en région parisienne et la deuxième collaboration avec La Française. La première collaboration portait sur l'acquisition d'un ensemble immobilier à Bruxelles (North Light et Pole Star), le siège belge d'un leader dans la production énergétique renouvelable.