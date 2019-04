La Française de l'Energie : Accélération de l'activité gaz au 3e trimestre : + 138% par rapport au T3 2018

Chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 42% à 2,5 M€

En milliers d'Euros 2018/2019* 2017/2018* Variation % CA 1er semestre (Juill.-Déc) 3 283 3 351 - 2% CA T3 (Janv-Mars) 2 481 1 748 + 42% CA 9 mois 5 764 5 099 + 13%

* Chiffres non audit és

La Française de l’Energie (Euronext : LFDE – ISIN : FR0013030152), affiche sur le 3e trimestre une forte accélération de son activité avec un chiffre d’affaires de 2,5 M€ en croissance de 42%. Ces bonnes performances portent le chiffre d’affaires des 9 premiers mois de l’exercice à 5,8 M€ en hausse de 13% comparé à l’exercice précédent.

La production de gaz sur le site d’Avion bénéficie de la fiabilisation des outils de production suite à l’installation de deux nouveaux moteurs électriques permettant à cette activité d’atteindre un chiffre d’affaires de 1,2 M€ sur le trimestre, en progression de 138% par rapport au 3e trimestre de l’exercice passé et de 96% par rapport au 2e trimestre 2019.

L’augmentation du taux de disponibilité de ces équipements a également permis d’améliorer de 72% la quantité d’électricité produite sur le site d'Avion par rapport au trimestre précédent. Globalement, la production d’électricité de l’ensemble des sites progresse également pour atteindre un chiffre d’affaires de 1,3 M€ au 3e trimestre (+4,5%) et de 3,4 M€ sur 9 mois (+5,2%). Au cours du troisième trimestre, le taux de disponibilité des installations de production d’électricité a dépassé les 94% sur l’ensemble des sites du groupe.

L’activité de production de gaz devrait continuer à progresser sur le dernier trimestre avec la mise en production du 3e moteur électrique sur le site d’Avion et s’accompagner d’une baisse des coûts de maintenance.

La Française de l’Energie devrait également bénéficier sur le dernier trimestre de l’exercice 2019 des premiers revenus issus de son activité en Belgique avec la prochaine mise en production de deux unités de cogénérations de 1,5 MW chacune sur le site d’Anderlues.

Ce trimestre confirme le dynamisme de la croissance de la Française de l’Energie qui devrait afficher sur le second semestre une nette progression de son chiffre d’affaires et de sa rentabilité.

Prochaine communication : chiffre d’affaires annuel 2018/2019 – 15 juillet 2019

La Française de l’Energie est éligible au PEA et PEA-PME

À propos de La Française de l’Energie

La Française de l’Energie est une PME lorraine, leader de l’écologie industrielle, spécialisée dans la récupération du gaz présent dans les charbons et les anciennes mines des Hauts de France et du Grand Est. A travers des circuits courts et grâce à son savoir-faire reconnu en matière de géologie et d’ingénierie, La Française de l’Energie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Energie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur majeur du secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante par Bpifrance.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.francaisedelenergie.fr

