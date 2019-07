La Française de l'Énergie : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Regulatory News:

La Française de l’Énergie (Paris:LFDE) (Euronext : LFDE – ISIN : FR0013030152), déclare qu’au titre du contrat de liquidité confié à Louis Capital Markets UK LLP, à la date du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d’Oddo BHF SCA :

- Nombre d’actions La Française de l’Énergie : 5 523 titres

- Solde en espèces : 127 870,70 €

Au cours du 1er semestre 2019, il a été négocié :

- A l’achat : 14 716 titres pour un montant total de 220 389,20 € (205 transactions)

- A la vente : 16 829 titres pour un montant total de 247 921,25 € (251 transactions)

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions La Française de l’Énergie : 7 636 titres

- Solde en espèces : 102 638,09 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 15 mars 2019, dont les termes étaient identiques au contrat précédent, les moyens figurant au compte de liquidité étaient :

- Nombre d’actions La Française de l’Énergie : 5 829 titres

- Solde en espèces : 123 214,72 €

La Française de l’Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

Reuters code : LFDE.PA Bloomberg code : LFDE.FP

À propos de La Française de l’Énergie

La Française de l’Énergie est une PME lorraine, leader de l’écologie industrielle, spécialisée dans la récupération du gaz présent dans les charbons et les anciennes mines des Hauts-de-France et du Grand Est. A travers des circuits courts et grâce à son savoir-faire reconnu en matière de géologie et d’ingénierie, La Française de l’Énergie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Énergie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur majeur du secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante par Bpifrance.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.francaisedelenergie.fr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190715005340/fr/