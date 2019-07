La Française de l'Energie : Chiffre d'affaires annuel 2018/2019 de 7,9 M (+ 19%)

Forte croissance de l’activité au S2 2018/2019 : + 40%

Premiers revenus en Belgique : 126 K€ au 30 juin 2019

La Française de l’Energie (Paris:LFDE):

En milliers d'Euros 2018/2019* 2017/2018 Variation % Chiffre d’affaires 1er semestre 3 283 3 351 - 2% Chiffre d’affaires 2nd semestre 4 631 3 300 + 40% Chiffre d’affaires annuel 7 914 6 651 + 19%

* Chiffres non audités

La Française de l’Energie (Euronext : LFDE – ISIN : FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, confirme sa trajectoire de croissance avec une nouvelle forte progression de l’ensemble de ses activités. Dans la continuité du trimestre précédent, le Groupe enregistre sur le 4ème trimestre une nouvelle amélioration de son chiffre d’affaires portant à 4,6 M€ les revenus du Groupe sur le second semestre 2018/2019 (+ 40%).

Cette bonne dynamique permet au Groupe d’afficher sur l’exercice 2018/2019 une nouvelle croissance de son chiffre d’affaires pour s’inscrire à près de 8 M€ (+ 19%), bénéficiant pleinement des investissements réalisés en début d’exercice sur le site d’Avion qui ont permis de fiabiliser l’outil de production et d’augmenter significativement la production de gaz et d’électricité verte du site.

Sur le second semestre, le site d’Avion a ainsi vu ses volumes de production de gaz s’apprécier de 132% par rapport au premier semestre. Après prise en compte de l’effet prix, les revenus liés à cette activité ont suivi la même tendance et progressé de 61% pour s’élever à près de 1,9 M€ sur ce second semestre 2018/2019.

1ers revenus internationaux

De même, l’activité de production d’électricité verte a enregistré une progression de 13% de ses revenus sur l’exercice 2018/2019 (4,9 M€) et de + 30% entre le premier et le second semestre 2018/2019. Désormais mature et parfaitement maitrisée par les équipes de La Française de l’Energie, cette activité a bénéficié pour partie des nouvelles installations d’Avion mais également des premiers revenus internationaux issus du site belge de production d’électricité verte inauguré en avril dernier à Anderlues.

En seulement 2 mois, les deux cogénérations installées sur ce 1er site international ont participé à hauteur de 126 K€ aux revenus du Groupe sur l’exercice 2018/2019.

La progression du chiffre d’affaires conjuguée à la réduction des coûts d’exploitation contribueront de façon positive à la rentabilité du Groupe sur l’exercice 2018/2019.

Perspectives confirmées pour 2021

Cette nouvelle étape de forte croissance s’inscrit pleinement dans le plan de développement du Groupe à horizon 2021.

Ce plan prévoit l’installation à compter de 2020 de nouvelles unités de production d’électricité verte dans les Hauts-de-France pour une puissance installée de 30 MW permettant d’accélérer fortement la valorisation des 9,19 milliards de m3 de réserves de gaz certifiées sur cette zone. En Belgique, fort de réserves de gaz estimées à 277 millions de m3, le Groupe envisage la mise en production de deux nouvelles cogénérations pour un total de 3 MW avant 2021.

En Lorraine, les travaux menés en collaboration avec une équipe d’experts internationaux en production de gaz de charbon se déroulent conformément au calendrier fixé. Les premiers résultats ont déjà permis de valider la qualité du plan de développement élaboré par les équipes de La Française de l’Énergie. A l’issue de cette mission, le Groupe présentera les prochaines étapes clés de son projet lorrain visant à valoriser les réserves significatives dont il dispose sur cette zone (2,14 milliards de m3 de gaz).

La Française de l’Energie confirme, avec cette forte croissance de son activité, sa capacité d’exécution en France et à l’international, et le bien-fondé de sa stratégie de développement. Fort de ces bases solides, le Groupe confirme ses objectifs 2021 d’un chiffre d’affaires de 35 M€ pour un taux d’EBITDA de 45% du chiffre d’affaires.

