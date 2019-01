La Française de l'Energie : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018/2019 de 3,3 M

Regulatory News:

En milliers d'euros 2018/2019 2017/2018 Variation % Chiffre d'affaires 1er semestre 3 283 3 351 - 2%

La Française de l’Energie (Paris:LFDE) (Euronext : LFDE - ISIN: FR0013030152) totalise sur le 1er semestre 2018-2019 un chiffre d’affaires de 3,3 M€ qui reflète l’optimisation industrielle opérée à Avion afin de fiabiliser les équipements de compression de gaz du site.

Les revenus du Groupe liés à la production d’électricité verte se portent à 2,1 M€ sur ce 1er semestre en croissance de 6% par rapport à l’an passé. Les sites de production de Lourches, Divion et Lens ont poursuivi leur croissance dynamique et enregistré un chiffre d’affaires semestriel de 1 733 K€ en progression de 28% par rapport au S1 2017-2018.

Comme prévu, l’installation à Avion de deux nouveaux moteurs électriques en septembre et décembre puis leur mise en production respective en novembre 2018 et janvier 2019, ont perturbé la production de gaz et d’électricité du site. Cependant, la bonne tenue des prix du gaz a permis de compenser en partie la diminution de l’activité vente de gaz.

Progression de la production attendue sur le 2e semestre

La Française de l’Energie va donc poursuivre la modernisation de ses installations jusqu’au mois de mars sur le site d’Avion afin de permettre au Groupe d’accroître significativement sa production de gaz dès le 3ème trimestre. L’installation du dernier moteur électrique sur le site d’Avion est prévue pour février avec une mise en production courant mars 2019.

Le Groupe finalise également la préparation de sa deuxième campagne de tests sur la zone du Valenciennois afin d’installer de nouveaux sites de cogénération et poursuit ses échanges avec les autorités belges afin de démarrer son activité de production d’électricité verte en Wallonie.

Fort de l’optimisation de ses installations et des développements à venir, La Française de l’Energie confirme la progression attendue de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2018/2019.

À propos de La Française de l’Energie

La Française de l’Energie est une PME lorraine, leader de l’écologie industrielle, spécialisée dans la récupération du gaz présent dans les charbons et les anciennes mines des Hauts de France et du Grand Est. A travers des circuits courts et grâce à son savoir-faire reconnu en matière de géologie et d’ingénierie, La Française de l’Energie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Energie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur majeur du secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante.

