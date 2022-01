La Française de l'Énergie : Chiffre d'affaires record pour FDE au S1 2022 : 9,1 M (+127%)

Perspectives de croissance confirmées

En millions d'Euros* 2022 2021 Variation % Chiffre d’affaires T1 2022 2,9 1,5 95% Chiffre d’affaires T2 2022 6,2 2,5 146% Chiffre d’affaires S1 2022 9,1 4,0 127%

* Chiffres non audités

La Française de l’Énergie (Paris:LFDE) (Euronext : FDE – ISIN : FR0013030152), producteur d’énergie à empreinte carbone négative, affiche à nouveau un chiffre d’affaires en très forte progression sur le 1er semestre 2022, en croissance de 127% par rapport au 1er semestre 2021, pour s’inscrire à 9,1 M€.

Progression des volumes de production dans un environnement de marché porteur

Les revenus liés à la production de gaz triplent pour s’établir à 4,9 M€ grâce à une nouvelle progression des volumes (+30%) et un prix de vente moyen du gaz en hausse de 11,07 €/MWh au S1 2021 à 37,43 €/MWh au S1 2022.

Les revenus liés à la production d’électricité verte issue du gaz de mine s’établissent en forte hausse à 4 M€ (+ 38% par rapport au S1 2021). Cette bonne performance est tirée par l’augmentation des volumes dans les Hauts de France (+31% avec notamment la contribution des deux cogénérations de Béthune) et des prix de vente de l’électricité belge favorables, atteignant 86,94 €/MWh sur le semestre.

Les revenus issus de la vente de chaleur, liés au projet de Béthune et de la plus grande centrale de solaire thermique connectée à un réseau de chaleur à Creutzwald, s’élèvent à 195 K€ sur le semestre.

Croissance des revenus confirmée pour 2022 et 2023

Profitant des conditions de marché favorables, le Groupe a fixé le prix de vente d’une grande partie de ses volumes de gaz en France et d’électricité en Belgique pour 2022 et 2023.

Le groupe est ainsi bien engagé sur sa trajectoire de croissance grâce à la mise en service en janvier 2022 de 3 nouvelles cogénérations de 1,5 MW (4,5MW) sur le site d’Anderlues et l’installation de 2 cogénérations additionnelles (3 MW) sur le site d’Avion.

L’activité de captage et de valorisation de gaz de mine permet désormais d’éviter 1,5 millions de tonnes de CO2eq par an, confirmant le rôle prépondérant du Groupe dans la transition écologique européenne.

La Française de l’Énergie confirme donc son objectif d’atteindre un chiffre d’affaires annualisé de 35 M€ et une marge sur EBITDA supérieure à 45% d’ici fin 2022.

Prochain RDV :

Résultats semestriels 2022, le 24 mars 2022

Le mnémonique change : LFDE devient FDE

La Française de l’Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

Reuters code: FDE.PA Bloomberg code: FDE.FP

À propos de La Française de l’Énergie (FDE)

FDE est une PME à empreinte carbone négative, spécialisée dans la mise en place via des circuits courts, de site de production et de valorisation d’énergies. FDE approvisionne en gaz, électricité et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre. FDE dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur indépendant de référence dans le secteur de l'énergie en Europe.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.francaisedelenergie.fr/

Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance FDE et de ses filiales (le “Groupe”). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d’une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de FDE (www.francaisedelenergie.fr). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d’informations nouvelles ou de développements futurs.

