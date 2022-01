La Française de l'Énergie (FDE) devient éligibile au SRD Long only

Regulatory News:

La Française de l’Énergie (Euronext : LFDE – ISIN : FR0013030152), producteur d’énergie à empreinte carbone négative, annonce que ses actions sont désormais éligibles au Service de Règlement Différé (« SRD ») sur le segment Long-seulement (« SRD Long only »).

Une liquidité du titre en constante amélioration

Avec un volume quotidien de transaction en hausse constante, un nombre croissant d’investisseurs particuliers participant aux échanges sur le titre et d’un intérêt grandissant des investisseurs institutionnels, l’action La Francaise de l’Energie a vu sa liquidité régulièrement progresser.

Toute valeur cotée sur Euronext Paris réalisant un volume de transaction minimal quotidien de 100 000 euros sont éligibles au statut de SRD Long only.

Le SRD Long only, encadré par des règles prudentielles strictes, permettra aux personnes détenant un compte titres français d’acheter à découvert le titre La Francaise de l’Energie en différant leurs règlements, profitant ainsi d’un effet de levier à la hausse.

L'éligibilité au SRD Long only permettra d’accroitre l’attractivité de La Francaise de l’Energie et favorisera la liquidité de son titre, l’exposant ainsi à une base d’investisseurs plus large.

La Française de l’Énergie confirme son objectif d’atteindre un chiffre d’affaires annualisé de 35 M€ et une marge sur EBITDA supérieure à 45% d’ici fin 2022.

Prochain RDV :

Chiffre d’affaires 1er Semestre 2021-2022 - 25 janvier 2022

La Française de l’Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

Reuters code: LFDE.PA Bloomberg code: LFDE.FP

À propos de La Française de l’Énergie (FDE)

La Française de l’Énergie est une PME à empreinte carbone négative, spécialisée dans la mise en place via des circuits courts, de site de production et de valorisation d’énergies. La Française de l’Énergie approvisionne en gaz, électricité et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Énergie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur indépendant de référence dans le secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante par Bpifrance.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.francaisedelenergie.fr/

Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance de La Francaise de l’Energie et de ses filiales (le “Groupe”). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d’une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de La Francaise de l’Energie (www.francaisedelenergie.fr). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d’informations nouvelles ou de développements futurs.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220103005463/fr/