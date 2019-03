La Française de l'Energie : Nette amélioration des résultats semestriels 2018/2019

Regulatory News:

La Française de l’Energie (Paris:LFDE) (Euronext : LFDE – ISIN : FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, enregistre sur ce 1er semestre une progression significative de l’ensemble de ses résultats, malgré une légère baisse de son chiffre d’affaires en ligne avec ses prévisions, et confirme la profitabilité de son activité avec un premier EBITDA positif de 153 K€ au 31 décembre 2018.

Comptes consolidés En milliers d'euros S1 2018/2019 juil.-déc. S1 2017/2018 juil.-déc Chiffre d'affaires 3 283 3 351 Coûts des biens et services vendus (1 628) (1 954) Autres charges administratives et opérationnelles (1 619) (2 374) Autres produits/charges opérationnels 248 99 Dotations nettes sur provisions (132) (110) EBITDA 153 (1 077) Résultat opérationnel (237) (1 475) Résultat financier (265) (214) Impôts courants et différés (208) 63 Résultat net (710) (1 627)

EBITDA : Résultat avant impôts, résultat financier, dépréciations et amortissements

Comptes consolidés non audités, arrêtés par le Conseil d’Administration le 15 mars 2019

Progression de l’ensemble des résultats

Sur le 1er semestre 2018-2019, le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 3,3 M€ (- 2%) suite à l’optimisation industrielle opérée à Avion afin de fiabiliser les équipements de compression de gaz du site, ce qui a impacté le volume de gaz produit. Sur les autres sites, l’activité de production d’électricité verte a progressé de 28% par rapport au premier semestre de l’exercice précédent.

Sur la période, la mise en service du premier des trois nouveaux moteurs électriques sur Avion a contribué à une réduction significative des coûts de maintenance et d’achats de gaz naturel.

Ces économies, conjuguées à la maitrise continue des autres charges opérationnelles, permettent à l’EBITDA du Groupe de s’améliorer fortement pour s’inscrire à 153 K€ (+ 1.230 K€ par rapport au premier semestre 2017/2018).

Le Résultat net du Groupe est en amélioration de + 917 K€ par rapport au semestre équivalent de 2018.

La trésorerie nette du Groupe atteint 797 K€ à fin décembre 2018, après prise en compte des investissements soutenus réalisés au cours du semestre pour un montant de 1,9 M€ (frais d’exploration en Lorraine, moteurs électriques pour le site d’Avion, installations de cogénération en Belgique).

La situation financière du Groupe reste solide et saine avec un ratio endettement financier/fonds propres de 25,3% et 52,5 M€ de capitaux propres.

Des leviers de croissance à activer dès 2019

La Française de l’Energie poursuit son développement et bénéficiera dès le 2nd semestre de l’exercice 2019 d’une augmentation du taux de disponibilité de son outil de production. La fiabilisation du site d’Avion va ainsi permettre sur une année pleine de doubler les volumes produits sur le site tout en réduisant significativement les coûts de maintenance.

Suite à l’obtention du permis exclusif d’exploitation à Anderlues (Belgique) et au test de production réussi, le Groupe va mettre en production deux unités de cogénérations de 1,5 MW d’ici la clôture de l’exercice 2019.

En Lorraine, les données acquises lors du test étendu ont permis de valider une valorisation dans le réseau local de distribution. En préparation de la mise en production, la Française de l’Energie a constitué une équipe dédiée réunissant plusieurs spécialistes mondiaux de la production du gaz de charbon afin de finaliser le plan de développement sur la base des réserves certifiées de 6.7 milliards de m3 (1P, 2P et 3P) par MHA Petroleum fin 2018.

Au travers de son activité de récupération du gaz de mines, La Française de L’Energie a réussi à se positionner en tant qu’acteur majeur de la transition écologique des Hauts-de-France. Les résultats de l’étude de l’Institut National de l’Environnement et des Risques (INERIS), publiée le 8 janvier 2019, ont démontré que les activités de Gazonor sur ses 4 sites actuels permettaient d’éviter plus de 602 000 tonnes d’émissions de CO 2eq par an, soit l’équivalent des émissions de CO 2 d’une ville de 131 000 habitants.

Fort de ces résultats positifs, le Groupe finalise l’identification des futurs sites et le dimensionnement des installations afin de déployer dans les 12 prochains mois une dizaine de nouvelles unités de cogénération sur le bassin du Nord-Pas-de-Calais.

Engagée dans une trajectoire de croissance rentable, la Française de l’Energie confirme ses objectifs pour l’exercice 2021 d’un chiffre d’affaires de 35 M€ pour un taux d’EBITDA de 45% du chiffre d’affaires.

