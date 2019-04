La Française de l'Énergie : Première certification des réserves de gaz en Wallonie sur le site d'Anderlues

Regulatory News:

La Française de l’Énergie (Euronext : LFDE – ISIN : FR0013030152) (Paris:LFDE), annonce la certification de ses premières réserves de gaz en Belgique qui s’élèvent à 277 millions de m3 (réserves 2P*).

Cet audit réalisé par DMT, le principal organisme européen de certification des ressources et réserves de gaz de mines, vient corroborer les résultats des tests de production réalisés au mois d’octobre 2018 par La Française de l’Energie et confirme l'important potentiel de chiffre d’affaires à réaliser pour le Groupe.

LFDE a déjà démontré dans les Hauts-de-France sa capacité à transformer avec succès ses réserves de gaz en source de profits au travers de sa production de gaz et d’électricité verte. Le Groupe va poursuivre son déploiement en Belgique en suivant le même modèle sur sa concession d’Anderlues, octroyée pour une durée initiale de 20 ans. Il prévoit la mise en place de plusieurs unités de cogénération de 1,5 MW dont les deux premières seront opérationnelles dès le mois de mai.

Ces nouveaux volumes de gaz prouvés viennent s'ajouter aux réserves du Groupe déjà certifiées en France et représentent désormais 11,6 milliards de m3 de gaz* à valoriser sur l’ensemble de ses zones d’implantation (Hauts-de-France, Lorraine et Belgique). A titre de comparaison, LFDE a valorisé au cours de son exercice 2018 près de 60 millions m3 de gaz et réalisé un chiffre d’affaires annuel de 6,6 M€. Cette mise en équivalence démontre le gisement de valeur considérable dont dispose le Groupe et les fortes perspectives de croissance offertes par ces réserves de gaz.

La Française de l’Energie va accélérer son déploiement en Belgique avec la mise en production dans les prochains mois des premières cogénérations et prévoit à l’horizon 2021 l’installation de 6 MW sur le territoire Wallon.

Prochaine communication : chiffre d’affaires 3ème trimestre 2018/2019 – 15 avril 2019

FDE est éligible au dispositif PEA-PME

Reuters code: LFDE.PA

Bloomberg code: LFDE.FP

À propos de La Française de l’Energie

La Française de l’Energie est une PME lorraine, leader de l’écologie industrielle, spécialisée dans la récupération du gaz présent dans les charbons et les anciennes mines des Hauts-de-France et du Grand Est. A travers des circuits courts et grâce à son savoir-faire reconnu en matière de géologie et d’ingénierie, La Française de l’Energie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Energie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur majeur du secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur francaisedelenergie.fr

* Réserves prouvées et probables (2P) : volumes accessibles, commercialisables et exploitables de manière profitable avec une probabilité minimale de 50%.

