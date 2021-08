La Française de l'Énergie : Succès : 2,5 millions d'euros investis en financement participatif pour la centrale photovoltaïque de Tritteling-Redlach, en Moselle

Regulatory News:

La Française de l’Énergie (Paris:LFDE) et Lendosphere annoncent le succès et la clôture de la campagne du projet de Tritteling-Redlach pour la construction d’une centrale photovoltaïque. L’objectif fixé à 2,5 millions d’euros a été atteint grâce à 889 investisseurs et à la participation de La Nef, à hauteur de 850 000 euros.

Un bel exemple de complémentarité entre financement bancaire et participatif

La campagne de financement participatif dédiée à la centrale photovoltaïque de Tritteling-Redlach a été clôturée avec succès sur la plateforme Lendosphere. Au total, 2,5 M€ ont été investis par 889 prêteurs particuliers et la Nef, coopérative bancaire éthique qui offre des solutions de crédit orientées exclusivement vers des projets ayant une utilité sociale, écologique et/ou culturelle. Cette campagne de financement participatif vient couvrir une partie des fonds propres déployés par La Française de l’Energie.

« Le succès de ce financement prouve à nouveau la pertinence pour les établissements financiers et les plateformes de travailler ensemble au service de la réussite des projets à impact. C’est aussi la preuve du souhait, de plus en plus fort, de la part des épargnants de donner du sens à leurs placements : près de 900 personnes ont participé à cette campagne, confortant ce succès au cœur de l’été », explique Laure Verhaeghe, DG de Lendosphere.

« La Nef a, depuis de nombreuses années, développé une expertise du financement des énergies renouvelables et nous avons à cœur d’accompagner tous les acteurs de la filière. Travailler avec Lendosphere nous a permis de contribuer à nouveau au financement d’un projet de La Française de l’Énergie. Ce modèle de financement mixte, impliquant des investisseurs particuliers à nos côtés, contribue également à défendre un modèle de transition écologique citoyenne en lequel nous croyons beaucoup », précise Jean-Christophe Cholot, Conseiller Grand Compte et expert énergies renouvelables à La Nef.

889 investisseurs associés à la transition énergétique aux côtés de La Française de l’Énergie

« Nous remercions vivement les 889 citoyens-prêteurs et La Nef pour leur confiance et leur accompagnement dans ce projet. La collecte a largement dépassé l’objectif initialement fixé, et son succès nous conforte dans notre ambition d’associer citoyens et professionnels pour développer des solutions énergétiques à forts impacts environnementaux, économiques et sociaux pour les territoires concernés », se félicite Julien Moulin, président de La Française de l’Énergie.

Cette centrale sera implantée sur un ancien centre d’enfouissement technique à Tritteling-Redlach, commune du District Urbain de Faulquemont (DUF) en Moselle. Le site produira plus de 16 GWh par an sur une durée de 30 ans et permettra de couvrir l’équivalent de la consommation électrique de plus de 7 000 personnes, soit près de 30 % de la population du District Urbain de Faulquemont.

Le projet s’inscrit dans la stratégie du Groupe, à savoir la réduction de l’empreinte carbone des territoires du Grand Est et des Hauts-de-France sur lesquels La Française de l’Energie est très active, avec une ambition à court terme de déployer 100 MW de capacité photovoltaïque.

Les modalités d’investissement (taux d’intérêt, durée, etc.) restent présentées sur : www.lendosphere.com/tritteling

À propos de Lendosphere

Lendosphere est la première plateforme de financement participatif en prêts et en equity dédiée à des projets de développement durable. Depuis son lancement en décembre 2014, plus de 100 millions d’euros ont déjà été investis, par les 18 500 membres de sa communauté, sur 280 projets d’énergie renouvelable qui ont permis d’éviter l’émission d’1,5 million de tonnes de CO 2 par an en cumulé. Lendosphere est agréée Conseiller en Investissements Participatifs et Intermédiaire en Financement Participatif auprès de l’ORIAS, et régulée par l’AMF.

Plus d'informations sur : www.lendosphere.com

À propos de la Nef

Unique en France, la Nef est une coopérative bancaire éthique finançant exclusivement des projets ayant une utilité sociale, écologique et/ou culturelle grâce aux dépôts de ses épargnants. Depuis sa création en 1988, plus de 8000 projets à impact ont ainsi été financés pour plus d’1 milliard d’euros. Plaçant la transparence au cœur de son projet, la Nef est le seul établissement financier français à publier chaque année la liste complète de ses financements.

Plus d'informations sur : www.lanef.com

À propos de La Française de l’Energie

La Française de l’Énergie est une PME à empreinte carbone négative, spécialisée dans la mise en place via des circuits courts, de site de production et de valorisation d’énergies. La Française de l’Énergie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Énergie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur indépendant de référence dans le secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante par Bpifrance.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.francaisedelenergie.fr

