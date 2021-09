La Française de l'Energie émet sa première obligation verte de 40 millions d'euros pour le développement de son portefeuille français et belge

Regulatory News:

La Française de l’Énergie (Euronext : LFDE – ISIN : FR0013030152), producteur d’énergie à empreinte carbone négative, annonce l'émission de sa première obligation verte pour le développement de son portefeuille d’énergie bas carbone en France et en Belgique. Ce financement est octroyé par Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM), l'un des principaux fonds d'investissement dans l'énergie et les infrastructures en Europe.

Un financement de taille pour couvrir les besoins du groupe et accélérer sa stratégie de croissance

Cette obligation verte financera le portefeuille énergétique existant du groupe, actuellement composé de projets de gaz de mine et de projets solaires dans le Nord de la France et en Wallonie, et pourra être étendu à d'autres projets bas carbones comme l'hydrogène en Europe. Les projets financés sont en phase de construction, de développement ou dans le pipeline de de projets du groupe dans le cadre de sa stratégie de croissance.

Le financement s'élève à 40 millions d'euros, composé d'une première tranche de 25 millions d'euros qui a été mise à disposition, et d'une deuxième tranche optionnelle de 15 millions d'euros.

Le financement est qualifié de « Green Bond » et l'émission a ainsi été évaluée conforme aux Green Bond Principles de l'ICMA (International Capital Market Association) via une opinion d'EthiFinance, expert indépendant reconnu1.

L'obligation a une maturité de 7 ans compte tenu de l’expérience de LFDE dans la construction et l'exploitation d'actifs de premier ordre, avec des tarifs d’achat à long terme et à prix fixe. Le financement est octroyé au niveau de LFDE International SARL, filiale luxembourgeoise de LFDE, sans recours sur la société mère, La Française de l'Energie SA. L'obligation est donc structurellement subordonnée aux prêts seniors existants au niveau des projets individuels.

Cette obligation permet à La Française de l'Energie d'engager des moyens financiers importants pour accélérer sa stratégie de développement sans diluer les fonds propres de la société dans ses actifs: 49,5 MW de capacité seront ainsi déployées d’ici au 31 décembre 2022 et 3 millions de tonnes d'émissions CO2eq seront évitées annuellement grâce à la mise en œuvre de ces projets.

Ce nouveau financement confirme LFDE en tant qu’acteur majeur de la transition énergétique avec des partenaires financiers clés comme EDRAM, ajoutant d'autres actifs d'énergie verte de qualité au portefeuille de dette d'infrastructures d'EDRAM.

Un partenariat long terme pour réduire l'empreinte carbone de la France et de la Belgique

« La première émission d'obligation verte de notre société témoigne de la solidité des projets en développement du groupe et de la qualité de ses actifs existants. L'ambition et le succès de LFDE permettent d'obtenir des financements compétitifs à long terme, de réaliser des économies d'échelle et de s'associer à des investisseurs de premier plan tels qu'Edmond de Rothschild Asset Management pour accélérer notre stratégie de croissance et consolider la taille et le positionnement de LFDE en tant que producteur à empreinte carbone négative. », accueille Julien Moulin, Président de La Française de l'Energie.

« La taille et spécificités de cette opération historique soulignent l'adéquation de la stratégie de financement de notre groupe. La réalisation de la levée de notre première obligation verte pour un portefeuille d'actifs multi-technologie bas carbone dans nos deux zones géographiques distingue La Française de l'Energie sur son marché. », précise Aurélie Tan, Directrice Financière de La Française de l'Energie.

Jean-Francis Dusch, CEO d'Edmond de Rothschild UK, CIO de Benjamin de Rothschild Infrastructure Debt Generation (BRIDGE) et Global Head of Infrastructure, Real Assets & Structured Finance explique : « Cet investissement est un excellent ajout à notre portefeuille de dette d'infrastructure. Compte tenu de la volonté de décarbonation sur les marchés développés et de la stratégie d'investissement de conviction d'EDRAM, l'énergie valorisable est un thème d'investissement important pour nous, et le bilan réussi de La Française de l'Energie dans le développement d'actifs verts en fait un financement de transition énergétique très attractif. ».

La Française de l'Energie a été conseillée par Aurel BCG en tant qu'Agent de Placement et LPA-CGR en tant que Conseil Juridique. EDRAM a été conseillé par BENTAM en tant que Conseil Juridique.

La Française de l’Énergie confirme donc son objectif d’atteindre un chiffre d’affaires annualisé de 35 M€ et une marge sur EBITDA supérieure à 45% d’ici fin 2022.

Prochain RDV :

Résultats annuels 2021 le 21 octobre 2021

À propos de La Française de l’Énergie

La Française de l’Énergie est une PME à empreinte carbone négative, spécialisée dans la mise en place via des circuits courts, de site de production et de valorisation d’énergies. La Française de l’Énergie approvisionne en gaz, électricité et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Énergie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur indépendant de référence dans le secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante par Bpifrance.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.francaisedelenergie.fr/

A propos d'Edmond de Rothschild Asset Management

Le Groupe Edmond de Rothschild est un groupe familial depuis sa création, avec une riche histoire d'entrepreneuriats engagés et le financement d'infrastructures a été et continue d'être une partie intégrante de l'histoire d'Edmond de Rothschild.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.edmond-de-rothschild.com

Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance de La Francaise de l’Energie et de ses filiales (le “Groupe”). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d’une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de La Francaise de l’Energie (www.francaisedelenergie.fr). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d’informations nouvelles ou de développements futurs.

