La Française de l’Energie : Contrat de fourniture de gaz

Fiabilisation de la production de gaz

Regulatory News:

La Française de l’Energie (Paris:LFDE) (Euronext : LFDE – ISIN : FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, annonce avoir renouvelé son contrat de fourniture de gaz auprès de Total Gas&Power et installé son premier moteur Siemens sur son site d’Avion.

Depuis 2015, la Française de l’Energie, via sa filiale Gazonor, vend par injection dans le réseau GRT le gaz capté dans les anciennes galeries minières. La société vient de reconduire son contrat de fourniture de gaz à Total Gas&Power. Ce renouvellement confirme la capacité de Gazonor à fournir en continu un gaz compétitif made in France.

Les volumes de gaz livrés à Total vont monter en puissance dès fin 2018 avec l’installation sur le site d’Avion de trois moteurs électriques dédiés à la compression du gaz de mine.

Installation du premier moteur électrique sur le site d’Avion

Comme annoncé, LFDE a réceptionné et installé le premier des trois moteurs électriques Siemens et acte ainsi le remplacement des moteurs thermiques devenus obsolètes, par des moteurs beaucoup plus performants. Ils permettront d’accroître significativement les taux de disponibilité des compresseurs et le chiffre d’affaires lié à la livraison de gaz de la filiale Gazonor.

Fort de ces nouveaux équipements, la Française de l’Energie sera en capacité de répondre à l’augmentation de la demande de gaz.

Malgré les travaux en cours liés au changement de moteurs, la Française de l’Energie maintient sa production, ses efforts de réduction des Opex et bénéficie pleinement de la hausse des prix du gaz, lui permettant d’afficher de nouveau des cashflows opérationnels positifs depuis le mois de juillet. Cette tendance devrait s’accélérer avec l’installation des deux autres moteurs électriques d’ici fin d’année 2018 et leur mise en opération début d’année 2019.

L’installation de ces nouveaux moteurs électriques va permettre d’augmenter significativement la productivité et la rentabilité du site des Hauts-de-France de la Française de l’Energie.

Prochaine communication : résultats annuels 2017/2018 –16 octobre 2018

La Française de l’Energie est éligible au PEA-PME et membre de la FrenchFab

Reuters code: LFDE.PA Bloomberg code : LFDE.FP

À propos de La Française de l’Energie

La Française de l’Energie est une PME lorraine, leader de l’écologie industrielle, spécialisée dans la récupération du gaz présent dans les charbons et les anciennes mines des Hauts de France et du Grand Est. A travers des circuits courts et grâce à son savoir-faire reconnu en matière de géologie et d’ingénierie, La Française de l’Energie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Energie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur majeur du secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.francaisedelenergie.fr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181001005850/fr/