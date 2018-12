La Française de l’Energie : Poursuite de la fiabilisation de la production de gaz 1ère mise en production supérieure aux attentes

Regulatory News :

La Française de l’Energie (Paris:LFDE) (Euronext : LFDE – ISIN : FR0013030152) annonce le démarrage avec succès du premier moteur Siemens, dont les capacités de production sont supérieures aux prévisions, et l’installation d’un deuxième moteur sur son site d’Avion.

Fidèle à son plan de marche, la Française de l’Energie a poursuivi la fiabilisation des équipements de compression de gaz sur son site d’Avion qui permettent d’alimenter d’une part la livraison en gaz de Total Gas&Power et d’autre part, les cogénérations produisant de l’électricité verte revendue à EDF OA.

La mise en production successive des trois nouveaux moteurs électriques va permettre d’accroître significativement les taux de disponibilité des compresseurs et de doubler le chiffre d’affaires du site d’Avion* qui s’établit sur l’exercice 2017/2018 à 2,3 M€ pour la vente de gaz et à 1,3 M€ pour la vente d’électricité.

Le démarrage fin novembre du 1er moteur électrique fait ressortir une progression de 60% du débit de gaz par rapport à l’ancien modèle thermique et une consommation électrique inférieure aux prévisions.

Les économies d’énergies réalisées par Gazonor au travers de ces nouveaux moteurs vont contribuer à l’amélioration de la rentabilité et confirment la capacité du Groupe à créer de la valeur additionnelle à partir de ses actifs existants.

Le succès de ce démarrage permet au Groupe d’être confiant sur les performances futures du second moteur électrique installé début décembre et dont la mise en production est prévue au mois de janvier 2019.

Fort de nouveaux équipements et de la hausse des prix du gaz, la Française de l’Energie devrait significativement augmenter la productivité et la rentabilité de son site d’Avion dès 2019.

Prochaine communication : chiffre d’affaires du 1er semestre 2018/2019 – 15 Janvier 2019

La Française de l’Energie est éligible au PEA-PME

* Sur la base des prix de vente actuels.

Reuters code: LFDE.PA Bloomberg code : LFDE.FP

À propos de La Française de l’Energie

La Française de l’Energie est une PME lorraine, leader de l’écologie industrielle, spécialisée dans la récupération du gaz présent dans les charbons et les anciennes mines des Hauts de France et du Grand Est. A travers des circuits courts et grâce à son savoir-faire reconnu en matière de géologie et d’ingénierie, La Française de l’Energie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Energie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur majeur du secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.francaisedelenergie.fr

