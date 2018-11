La Française de l’Energie: Poursuite du plan de développement en Lorraine

Dépôt d'une première demande de concession

La Française de l’Energie (Paris:LFDE) (Euronext : LFDE - ISIN: FR0013030152) a déposé, conformément à son plan de marche, une demande de concession auprès du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire pour la mise en production exclusive du gaz provenant des charbons lorrains jusqu’en 2040.

Cette demande de concession s'inscrit dans la continuité des permis exclusifs de recherche détenus en Lorraine par La Française de l’Energie. La concession couvre une surface de 191 Km2 sur laquelle se trouve notamment les puits de Lachambre, Folschviller et Tritteling qui ont permis de démontrer la capacité du Groupe à récupérer et produire en surface de manière continue du gaz issu des veines de charbon.

« Cette première concession en Lorraine est la concrétisation des importants travaux réalisés par La Française de l’Energie ces dernières années. Elle démontre le savoir-faire et l’expertise de nos équipes pour valoriser en circuits courts le gaz contenu dans les charbons français. Nous disposons de toutes les autorisations nécessaires pour installer de nouveaux puits sur la zone et valoriser les importantes réserves de gaz récupérables. Cela nous offre une belle visibilité et ouvre de fortes perspectives de croissance pour notre Groupe. » commente Julien Moulin, Président de La Française de l’Energie.

Cette zone représente pour La Française de l’Energie un fort potentiel de croissance puisqu’elle dispose d’un gisement de gaz très important correspondant à plusieurs années de consommation de gaz en France.

