La Française de l’Energie : Un exercice 2017/2018 structurant :

La Française de l’Energie (Paris:LFDE) (Euronext : LFDE - ISIN : FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, a clôturé son exercice annuel 2017-2018 qui confirme la bonne orientation de son activité. A fin juin, LFDE affiche un chiffre d’affaires de 6,7 M€ en progression de 81% et un EBITDA retraité positif de + 433 K€.

Comptes consolidés En milliers d'euros 2017/2018* 2016/2017 2017/2018 Retraité1 2016/2017 Retraité2 Chiffre d'affaires 6 651 3 676 6 651 3 676 EBITDA -724 - 2 402 433 - 1 504 Résultat opérationnel - 2 780 - 2 885 - 338 - 1 987 Résultat financier - 429 - 500 - 429 - 500 Impôts 1 934 1 060 1 193 1 060 Résultat net part du Groupe - 1 275 - 2 325 426 - 1 427

EBITDA : Résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements

*Le Conseil d’administration de La Française de l'Energie, réuni le 16 octobre 2018, a revu les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2018. Les procédures d’audit et de certification des comptes sont en cours de finalisation pour l’arrêté des comptes qui est prévu le 29 octobre 2018.

Des performances financières solides dans un exercice exceptionnel

Les bonnes performances de la production d'électricité verte qui totalise sur sa 1ère année d'activité près de 4,34 M€ de chiffre d'affaires, ont permis au Groupe d’enregistrer une forte croissance de son activité à 6,7 M€ (+ 81%).

Au cours du 1er semestre, le Groupe a subi des maintenances exceptionnelles sur les installations historiques héritées des Charbonnages de France. Ces surcouts liés à ces vieux équipements de production et d’injection de gaz à Avion pèsent mécaniquement sur les résultats annuels.

Cependant, l’EBITDA bénéficie de la progression des revenus et s’inscrit en progression d’1,7 M€ par rapport à l’exercice 2016/2017. Retraité des coûts exceptionnels liés notamment aux opérations de maintenance, l’EBITDA ressort positif à 433 K€.

Le Résultat opérationnel supporte les charges d’exploitation liées au déploiement intensif de ces derniers mois et s’inscrit à – 2 780 K€ contre – 2 885 K€ l’an passé (investissement matériel et début des amortissements des moteurs mis en service en juillet 2017 sur le site de Gazonor). Il intègre également des retraitements comptables non récurrents et non cash pour un montant de 2,2 M€ (dépréciation d’actifs liés à des permis jugés non stratégiques, poursuite de la comptabilisation des plans d’actions gratuites passés et actuels). Hors coûts exceptionnels et retraitements comptables, le Résultat opérationnel s’élève à - 338 K€, soit une progression de 1,6 M€ par rapport à l’an passé.

Le Résultat net part du Groupe s’apprécie d’1 M€ pour s’établir à – 1,3 M€ contre une perte de 2,3 M€ l’an passé. Il bénéficie notamment d’une variation positive d’impôts différés pour un montant d’1,9 M€.

Un bilan assaini, une structure financière renforcée

Le Groupe a significativement renforcé sa structure financière avec l’obtention en janvier 2018 d’un financement du fonds CAP3RI financé par la Region Hauts-de-France et la BEI pour un montant de 3 M€ et avec, en mai dernier, la signature d’un prêt syndiqué de 6,4 M€ avec Bpifrance et SaarLB.

Ces nouveaux fonds ont permis au Groupe de réduire significativement ses dettes fournisseurs qui retrouvent un niveau normalisé de 6 M€ à fin juin, comprenant 2,4 M€ de dettes en litige avec le fournisseur Entrepose, contre 11 M€ l’an dernier.

Ainsi, la trésorerie à fin juin s’établit à 3,8 M€ et l’endettement net à 9,8 M€ permettant au gearing de s’inscrire à 18,5% (endettement net / fonds propres).

Bénéficiant d’une capacité d’investissement renouvelée, LFDE va pouvoir poursuivre son développement et accélérer sa production d’énergie.

Des leviers pour une croissance rentable et durable

Dans un marché de l’énergie haussier, la Française de l'Energie va multiplier ses sites de production et fiabiliser ses installations historiques afin de pleinement bénéficier de la montée des prix du gaz.

A cet effet, LFDE a installé début septembre le premier des trois moteurs électriques sur son site d’Avion en remplacement des moteurs thermiques devenus obsolètes. Ces nouveaux moteurs plus performants seront tous opérationnels dès le T1 2019. Ils vont permettre d'augmenter significativement la productivité et la rentabilité du site des Hauts-de-France du Groupe.

Les efforts continus de réduction des coûts opérationnels conjugués à la hausse des prix du gaz permettent à LFDE d'afficher de nouveau depuis le mois de juillet des cashflows opérationnels positifs.

En Lorraine, le changement de pompe opéré durant l’été a permis d’accélérer l’assèchement des charbons sur le site de Lachambre. Le test de production se poursuit avec une courbe de production qui continue de s’améliorer jour après jour afin d’atteindre son palier maximum de production qui permettra de finaliser les termes et conditions du premier contrat de vente de gaz en Lorraine qui devrait être signé sur 2019.

Suite à l’obtention du permis d’exploitation en Wallonie, La Française de l’Energie, via sa filiale Gazonor Benelux, a démarré le 15 octobre les tests de production sur le site d’Anderlues.

Gazonor Benelux va ainsi pouvoir valider les réserves de gaz de mines disponibles, actuellement estimées entre 200 et 300 millions de m3, afin de confirmer le dimensionnement des unités de production à installer sur le site. Le Groupe anticipe un déploiement sur le territoire wallon de ses premières unités de co-générations (électricité et chaleur) dès 2019.

La Belgique, dont les besoins en gaz sont croissants, représente un marché à fort potentiel puisque la consommation de gaz y est 3 fois plus importante qu’en France. La Française de l’Energie serait ainsi le premier et seul acteur à produire de l’énergie sur le territoire (gaz, électricité et chaleur).

Fort d’une dynamique de croissance bien engagée, la Française de l'Energie anticipe une accélération de son activité pour l'exercice 2018/2019 accompagnée d'une nette amélioration de sa rentabilité. Le Groupe confirme ainsi ses objectifs de fin 2020 d’un chiffre d’affaires de 35 M€ pour une rentabilité opérationnelle de 45%.

Le rapport financier annuel sera mis à disposition du public le 29 octobre 2018 à la suite de la certification et de l’arrêté des comptes.

À propos de La Française de l’Energie

La Française de l’Energie est une PME lorraine, leader de l’écologie industrielle, spécialisée dans la récupération du gaz présent dans les charbons et les anciennes mines des Hauts de France et du Grand Est. A travers des circuits courts et grâce à son savoir-faire reconnu en matière de géologie et d’ingénierie, La Française de l’Energie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Energie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur majeur du secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.francaisedelenergie.fr

1 Les comptes retraités 2017/2018 contiennent notamment un impact positif d’1,2 M€ sur la marge Brute et l’EBITDA liés aux charges exceptionnelles enregistrées sur le site de Gazonor, et de respectivement 2,4 M€ sur le résultat opérationnel et 1,7 M€ sur le résultat net part du Groupe relatifs à des éléments non-récurrents: dépréciations des coûts d’exploration sur des permis non exploités (+1 284 K€), des charges non cash surtout liées aux plans d’actions gratuites (+934 K€) et reprises de provisions (-1 024 K€). Ces comptes intègrent également un produit d’impôt de près de 0,7 M€ lié à la variation des taux d’impôt utilisés pour le calcul des impôts différés du groupe.

2 Les comptes retraités 2016/2017 contiennent un impact positif de 898 K€ sur l’EBITDA, le résultat opérationnel et le résultat net part du Groupe relatif à des charges non cash liées aux plans d’actions gratuites.

