La Française des Jeux : Mise en œuvre du programme de rachat d'actions

Regulatory News:

La Française des Jeux (Paris:FDJ) :

Le conseil d’administration du 30 juin 2021 a décidé de mettre en œuvre le programme de rachat d’actions adopté par l’assemblée générale du 16 juin dernier aux fins de servir le plan d’attribution d’actions de performance (LTI) adopté le même jour.

FDJ confiera à un prestataire de services d’investissement (PSI) un ou plusieurs mandat(s) portant sur l’acquisition d’un nombre maximum de 190 000 actions sur trois ans.

Un descriptif du programme de rachat d’actions figure dans le document d’enregistrement universel 2020 (Chapitre 19.1.2) disponible sur le site internet de FDJ (www.groupefdj.com).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210701005631/fr/