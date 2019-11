Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Française lance La Française Carbon Impact 2026, un fonds obligataire à échéance avec une stratégie bas carbone. Cette nouvelle solution s'appuie sur deux expertises historiques du groupe : l'investissement responsable et la gestion à échéance. Face au changement climatique, La Française reste convaincue que les entreprises ayant une stratégie de transformation carbone seront mieux protégées contre les risques croissants de non-conformité réglementaires et climatiques impactant leur secteur et seront plébiscitées par les investisseurs conscients des enjeux climatiques.La stratégie de La Française Carbon Impact 2026 vise à financer les acteurs économiques ayant une réelle ambition quant à leur transition énergétique, avec un objectif de réduction de leurs émissions carbone afin de lutter contre le réchauffement climatique.