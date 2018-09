La Française lance la SCPI « LF Grand Paris Patrimoine »

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Française lance « LF Grand Paris Patrimoine », une Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) grand public, qui investira sur la thématique du Grand Paris. L’objectif de la SCPI est d’offrir un rendement immobilier lié au développement d’un patrimoine connecté au projet du Grand Paris qui pourrait bénéficier d’un fort potentiel de création de valeur dans les années à venir.Issue de la transformation et du repositionnement d'un produit existant, la SCPI affiche dès à présent une capitalisation de 770 millions d'euros et possède un patrimoine immobilier situé à près de 80% en Île-de-France. Ainsi, le nouveau positionnement et la stratégie de la SCPI conduiront à une distribution potentielle composée de rendements locatifs et de plus-values éventuelles réalisées suite aux cessions d'immeubles."LF Grand Paris Patrimoine" investira en Île-de-France dans les zones dynamiques, bénéficiant d'un véritable potentiel économique, et proches des nouvelles infrastructures mises en valeur par le déploiement des investissements du Grand Paris.D'ici le 31 décembre 2021, la SCPI ramènera à 10% maximum la part des actifs immobiliers situés en régions, via une politique d'arbitrage déjà ciblée.La typologie des actifs inclura principalement, à hauteur de 75% au moins, des bureaux et commerces, et, pour 25% au plus, des locaux logistiques, hôtels et résidence de services gérées (immeubles neufs, récents ou en restructuration / transformation)." La Française investit depuis plus de cinquante ans dans l'immobilier francilien. C'est un marché que nous connaissons bien et où La Française est très bien positionnée ", a commenté Marc Bertrand, Président de La Française Real Estate Managers, société de gestion de "LF Grand Paris Patrimoine".