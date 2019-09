La Française lance la SCPI fiscale loi Pinel, LF Grand Paris Habitation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LF Grand Paris Habitation permet aux souscripteurs, en contrepartie d’un engagement de détention des parts de la SCPI sur une période estimée à 17 ans au total, de bénéficier d’une réduction d’impôt, au même titre qu’un investissement en direct. De plus, l’investissement en parts de SCPI permet l’application immédiate de la réduction d’impôt, au titre de l’année de souscription, sans délai ni calcul de prorata temporis.La SCPI investira à Paris et en région parisienne, dans un patrimoine immobilier constitué d'immeubles d'habitation neufs, ou en état futur d'achèvement, ou encore ayant fait l'objet de travaux de réhabilitation leur permettant d'acquérir les performances techniques proches de celles d'un immeuble neuf, et répondant au niveau de performance énergétique fixé par décret en fonction du type de logement.LF Grand Paris Habitation est ouverte à la souscription à compter du 16 septembre 2019 jusqu'au 15 septembre 2020, sauf clôture anticipée en cas de souscription intégrale avant cette date.