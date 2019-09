La Française présente deux nouveaux fonds à échéance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Française lance deux nouveaux fonds à échéance, dont La Française Rendement Global 2028. Sa stratégie de gestion est discrétionnaire et porte sur un portefeuille d’obligations internationales de maturité maximale décembre 2028. Elle consiste à associer le portage des titres et leur arbitrage en cas de nouvelles opportunités de marché ou d’augmentation du risque de défaut d’un émetteur en portefeuille.Afin de répondre à la demande croissante des investisseurs pour une solution à maturité Cross Asset, La Française innove avec La Française Rendement Global 2028 Plus, fonds à maturité pouvant être exposé aux marchés actions.La stratégie d'investissement est identique à celle de La Française Rendement Global 2028 moyennant le fait que le fonds pourra investir jusqu'à 40% sur les marchés actions via des instruments dérivés (futures) portant sur des indices représentatifs des marchés boursiers mondiaux (MSCI World en euros).Le gérant pilotera le niveau d'exposition aux marchés actions, décroissant dans le temps, en fonction du montant cumulé des coupons à percevoir par la poche obligataire. L'exposition aux actions sera inférieure ou égale au portage attendu sur la poche obligataire pour que la potentielle perte maximale soit compensée par les coupons de la poche obligataire (hors défauts).La rentabilité de ces fonds à échéance sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons des obligations présentes en portefeuille et des variations de capital dues à la fluctuation des taux d'intérêt et/ou des spreads de crédit. Le nouveau fonds La Française Rendement Global 2028 Plus devra permettre aux investisseurs de bénéficier d'un surplus de performance à échéance en cas de hausse des actions.