La Française renforce son équipe de développement dédiée à la Suisse

La Française renforce son équipe de développement dédiée à l’international et annonce la nomination de David Martin en tant que Responsable du Développement Commercial Suisse, sous la direction de Gerardo Duplat, Head of International Business Development. David Martin rejoint l’équipe internationale après vingt ans passés au sein du Groupe La Française, développant, en qualité de Directeur Commercial Institutionnel France, l’activité valeurs mobilières et immobilier.



Ces nouvelles responsabilités viennent en complément de son poste actuel de Directeur Commercial Institutionnel France.



David Martin bénéficie de vingt-huit ans d'expérience sur les marchés financiers qu'il met au service des Investisseurs pour la construction et la gestion de leurs allocations (valeurs mobilières et immobilier).