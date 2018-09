La Française se renforce en Allemagne en rachetant le groupe Veritas

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Française a fait l’acquisition de Veritas Investment GmbH et de Veritas Institutional GmbH, basées respectivement à Francfort et à Hambourg. Le groupe Veritas gère plus de 7 milliards d’euros d’actifs pour le compte d’investisseurs institutionnels et particuliers. Le gestionnaire d'actifs présente cette acquisition comme une " étape importante dans sa stratégie de développement à l'international " et souligne l'importance du marché allemand.Ainsi, il verra ses encours gérés en Allemagne atteindre 8 milliards d'euros d'actifs et disposera d'une force de frappe locale de quarante-huit professionnels." L'approche risque propriétaire de Veritas, Risk@Work, reconnue sur le marché allemand ainsi que son expertise en gestion multi-asset quantitative, complètent parfaitement nos propres compétences, ” a commenté Patrick Rivière, Directeur Général de La Française.En Europe continentale, La Française disposera désormais, au côté de son bureau historique parisien, de 2 centres de gestion à Francfort et Hambourg couvrant les expertises valeurs mobilières et immobilières et renforçant sa plateforme de distribution internationale.Avec cette acquisition, le gérant a atteint deux objectifs qu'elle s'est fixée dans son plan à moyen terme-2020 : dépasser la barre des 70 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont 25% pour compte d'investisseurs internationaux.La conclusion de cette acquisition est soumise à l'approbation des autorités réglementaires.