La France a émis jeudi pour 10,139 millards d'euros d'OAT

FRANCFORT (Agefi-Dow Jones)--L'Agence France Trésor a émis jeudi pour 10,139 milliards d'euros d'obligations assimilables du Trésor (OAT).

L'AFT prévoyait de lever entre 9 milliards et 10,5 milliards d'euros au moyen de cette adjudication.

Les titres proposés sont des réouvertures d'émissions existantes.

Voici les détails de l'opération. Les chiffres entre parenthèses correspondent aux résultats des précédentes adjudications, réalisées le 4 juillet 2019 pour les OAT mai 2029, mai 2034 et mai 2050, et le 2 mai pour l'OAT juin 2039.

Issue 0.50% May 25, 2029 OAT Bids received 6.450 bln Bids accepted 3.945 bln Bid-to-cover ratio 1.64 (1.96) Average yield -0.36% (-0.13%) Average price 108.47 (106.23) Minimum price 108.43 (106.21) Settlement day Sept. 9, 2019 Issue 1.25% May 25, 2034 OAT Bids received 2.947 bln Bids accepted 1.513 bln Bid-to-cover ratio 1.95 (2.22) Average yield -0.03% (0.23%) Average price 118.91 (114.91) Minimum price 118.85 (114.87) Settlement day Sept. 9, 2019 Issue 1.75% June 25, 2039 OAT Bids received 3.250 bln Bids accepted 1.676 bln Bid-to-cover ratio 1.94 (2.08) Average yield 0.19% (1.04%) Average price 130.35 (112.78) Minimum price 130.25 (112.74) Settlement day Sept. 9, 2019 Issue 1.50% May 25, 2050 OAT Bids received 4.048 bln Bids accepted 3.005 bln Bid-to-cover ratio 1.35 (1.47) Average yield 0.52% (0.80%) Average price 127.72 (119.16) Minimum price 127.65 (119.02) Settlement day Sept. 9, 2019

-Emese Bartha, Dow Jones Newswires (Version française Maylis Jouaret) ed: VLV

