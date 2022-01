La France a émis jeudi pour 10,997 milliards d'euros d'OAT

FRANCFORT (Agefi-Dow Jones)--L'Agence France Trésor (AFT) a émis pour 10,997 milliards d'euros d'obligations assimilables du Trésor (OAT) au cours de son adjudication réalisée jeudi.

Au total, l'AFT comptait lever entre 10 milliards et 11 milliards d'euros lors de cette opération.

L'OAT arrivant à échéance en 2032 est une nouvelle émission tandis que les autres OAT sont des réouvertures d'émissions existantes.

Voici les détails de l'opération. Les chiffres entre parenthèses correspondent aux résultats des précédentes adjudications, réalisées le 1er juillet pour l'OAT expirant en mai 2040 et le 4 novembre pour l'OAT arrivant à maturité en mai 2053.

Issue 0% May 25, 2032 OAT Bids received 12.436 bln Bids accepted 5.870 bln Bid-to-cover ratio 2.12 Average yield 0.30% Average price 96.98 Minimum price 96.96 Settlement day Jan. 10, 2022 Issue 0.50% May 25, 2040 OAT Bids received 4.109 bln Bids accepted 1.796 bln Bid-to-cover ratio 2.29 (2.33) Average yield 0.69% (0.62%) Average price 96.74 (97.95) Minimum price 96.68 (97.91) Settlement day Jan. 10, 2022 Issue 0.75% May 25, 2053 OAT Bids received 5.245 bln Bids accepted 3.331 bln Bid-to-cover ratio 1.57 (2.56) Average yield 0.99% (0.83%) Average price 93.59 (97.73) Minimum price 93.52 (97.68) Settlement day Jan. 10, 2022

-Emese Bartha, Dow Jones Newswires

(Version française Maylis Jouaret) ed: LBO

January 06, 2022 05:28 ET (10:28 GMT)