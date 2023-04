FRANCFORT (Agefi-Dow Jones)--L'Agence France Trésor (AFT) a émis pour 11 milliards d'euros d'obligations assimilables du Trésor (OAT) au cours de son adjudication réalisée jeudi.

L'AFT comptait lever 10 milliards à 11 milliards d'euros au cours de cette émission.

Voici les détails de l'opération. L'OAT à échéance en mai 2033 est une nouvelle souche. La ligne à échéance en mai 2043 a été réouverte pour la première fois depuis son lancement par syndication le 6 septembre 2022 avec un taux de 2,696%. De même, l'OAT à échéance en mai 2054 a été réouverte pour le première fois depuis son lancement par syndication le 7 février 2023, avec un taux de 3,13%.

Issue 3.00% May 25, 2033 OAT Bids received 13.525 bln Bids accepted 6.664 bln Bid-to-cover ratio 2.03 Average yield 2.70% Average price 102.64 Minimum price 102.60 Settlement day April 12, 2023 Issue 2.50% May 25, 2043 OAT Bids received 4.599 bln Bids accepted 2.068 bln Bid-to-cover ratio 2.22 Average yield 3.06% Average price 91.64 Minimum price 91.47 Settlement day April 12, 2023 Issue 3.00% May 25, 2054 OAT Bids received 4.566 bln Bids accepted 2.268 bln Bid-to-cover ratio 2.01 Average yield 3.12% Average price 97.69 Minimum price 97.40 Settlement day April 12, 2023

-Emese Bartha, Dow Jones Newswires

(Version française Lydie Boucher) ed: MYJ

April 06, 2023 05:31 ET (09:31 GMT)