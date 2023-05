The following are details of the auction, with the amounts in euros. Figures in brackets are data from the previous auction held on April 20, 2023 for the 2026- and 2029-dated OATs and Aug. 19, 2021 for the 2027-dated OAT.

FRANCFORT (Agefi-Dow Jones)--L'Agence France Trésor (AFT) a émis pour 10,996 milliards d'euros d'obligations assimilables du Trésor (OAT) au cours de son adjudication réalisée mercredi.

L'adjudication, habituellement réalisée le jeudi, a été décalée à mercredi en raison du jour férié de l'Ascension.

L'AFT comptait lever entre 10 milliards et 11 milliards d'euros lors de cette opération.

Voici les détails de l'opération. Les chiffres entre parenthèses correspondent aux résultats des précédentes adjudications, effectuées le 20 avril 2023 pour les OAT arrivant à échéance en 2026 et 2029, et le 19 août 2021 pour l'OAT arrivant à échéance en 2027.

Issue 2.50% Sept. 24, 2026 OAT Bids received 12.212 bln Bids accepted 5.216 bln Bid-to-cover ratio 2.34 (2.77) Average yield 2.69% (2.93%) Average price 99.39 (98.61) Minimum price 99.37 (98.58) Settlement day May 22, 2023 Issue 1.00% May 25, 2027 OAT Bids received 8.105 bln Bids accepted 2.720 bln Bid-to-cover ratio 2.98 (2.62) Average yield 2.63% (-0.54%) Average price 93.88 (109.04) Minimum price 93.85 (109.02) Settlement day May 22, 2023 Issue 2.75% Feb. 25, 2029 OAT Bids received 9.189 bln Bids accepted 3.060 bln Bid-to-cover ratio 3.00 (2.97) Average yield 2.68% (2.88%) Average price 100.38 (83.20) Minimum price 100.37 (83.15) Settlement day May 22, 2023

