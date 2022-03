La France a émis pour 10 milliards d'euros d'OAT jeudi

FRANCFORT (Agefi-Dow Jones)--L'Agence France Trésor (AFT) a émis pour 10 milliards d'euros d'obligations assimilables du Trésor (OAT) au cours de son adjudication effectuée jeudi.

L'AFT prévoyait de lever de 8,5 milliards à 10 milliards d'euros avec cette adjudication.

Voici les détails de l'opération. Les chiffres entre parenthèses correspondent aux résultats de la précédente adjudication, réalisée le 3 février pour les OAT à échéance en 2032 et en 2053, et le 2 décembre pour l'OAT 2045.

Issue 0% May 25, 2032 OAT Bids received 11.078 bln Bids accepted 6.339 bln Bid-to-cover ratio 1.75 (2.62) Average yield 0.52% (0.45%) Average price 94.84 (95.49) Minimum price 94.81 (95.46) Settlement day March 8, 2022 Issue 3.25% May 25, 2045 OAT Bids received 3.338 bln Bids accepted 1.874 bln Bid-to-cover ratio 1.78 (2.70) Average yield 1.00% (0.50%) Average price 146.45 (160.82) Minimum price 146.38 (160.77) Settlement day March 8, 2022 Issue 0.75% May 25, 2053 OAT Bids received 3.681 bln Bids accepted 1.786 bln Bid-to-cover ratio 2.06 (2.00) Average yield 1.18% (1.05%) Average price 88.83 (91.99) Minimum price 88.74 (91.93) Settlement day March 8, 2022

