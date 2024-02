FOMOOOOOO

Les marchés actions sont toujours emmitouflés dans leur cape d'invincibilité. Déstabilisés mardi par une inflation qui fait de la résistance aux Etats-Unis, les investisseurs se sont vite remis la tête à l'endroit en s'enivrant de valeurs technologiques et d'intelligence artificielle. On va parler de la puissance de ce mouvement ce matin, mais aussi d'Austan Goolsbee, de Japon, de Vladimir Poutine, de Warren Buffett, de statistiques et de résultats. Je sais pas comment je vais pouvoir caser tout ça.