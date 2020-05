La France a émis pour 9,995 mds d'euros d'OAT mercredi

FRANCFORT (Agefi-Dow Jones)--L'Agence France Trésor (AFT) a émis pour 9,995 milliards d'euros d'obligations assimilables du Trésor (OAT) au cours de son adjudication réalisée mercredi.

L'AFT prévoyait de lever entre 8,5 milliards et 10 milliards d'euros au moyen de cette opération, qui portait sur la réouverture d'émissions existantes.

Voici les détails de l'opération. Les chiffres entre parenthèses correspondent aux résultats des précédentes adjudications, réalisées respectivement le 20 février 2020, le 19 septembre 2019, le 21 mars 2019 e tle 16 avril 2020.

Issue 0% Feb. 25, 2023 OAT Bids received 6.876 bln Bids accepted 2.480 bln Bid-to-cover ratio 2.77 (2.29) Average yield -0.51% (-0.59%) Average price 101.41 (101.80) Minimum price 101.40 (101.79) Settlement day May 25, 2020 Issue 1.75% May 25, 2023 OAT Bids received 5.566 bln Bids accepted 1.985 bln Bid-to-cover ratio 2.80 (1.66) Average yield -0.53% (-0.66%) Average price 106.92 (109.00) Minimum price 106.91 (108.96) Settlement day May 25, 2020 Issue 1.00% Nov. 25, 2025 OAT Bids received 6.269 bln Bids accepted 2.051 bln Bid-to-cover ratio 3.06 (2.88) Average yield -0.33% (-0.02%) Average price 107.39 (106.78) Minimum price 107.38 (106.77) Settlement day May 25, 2020 Issue 0% Feb. 25, 2026 OAT Bids received 7.927 bln Bids accepted 3.479 bln Bid-to-cover ratio 2.28 (2.60) Average yield -0.28% (-0.16%) Average price 101.60 (100.95) Minimum price 101.59 (100.92) Settlement day May 25, 2020

