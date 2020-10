La France accélère ses préparatifs en vue du Brexit

PARIS, 12 octobre (Reuters) - Jean Castex a présidé lundi une réunion interministérielle afin d'accélérer les préparatifs de la France en vue de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 1er janvier 2021, avec ou sans accord entre Bruxelles et Londres.

"Le Premier ministre a demandé que les ministères se mettent en situation de répondre rapidement à toutes les questions posées par les entreprises, les territoires et les particuliers", indique Matignon dans un communiqué.

"Même si elle souhaite éviter une absence d’accord, la France se prépare à tous les scénarios, en étroite concertation avec ses partenaires européens et la Commission européenne", ajoute le texte.

"Une absence d'accord pourrait entraîner un impact additionnel. Des travaux sont donc engagés avec l’ensemble des ministères concernés pour définir en concertation avec les professions et les territoires concernés, les modes d’accompagnement les plus appropriés pour soutenir les secteurs les plus exposés."

Le gouvernement précise qu'une plateforme de demande de titres pour les ressortissants britanniques résidant en France sera accessible le 19 octobre et rappelle que 1.200 personnes ont été recrutées pour les contrôles douaniers et sanitaires aux frontières.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré samedi au président français Emmanuel Macron que Londres explorerait toutes les pistes possibles pour aboutir à un accord commercial après le 1er janvier mais que des progrès devaient être accomplis dans les prochains jours pour régler les différends, notamment sur le dossier de la pêche.

La Grande-Bretagne et l'Union européenne doivent trouver un accord sur leurs futures relations commerciales d'ici début novembre, a déclaré dimanche le secrétaire d'Etat français chargé des affaires européennes Clément Beaune, réaffirmant que les Vingt-Sept n'accepteraient pas un compromis au rabais. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Nicolas Delame)