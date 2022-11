La France battue par la Norvège et éliminée de l'Euro

La France ne verra pas la finale de l'Euro. Les Bleues se sont inclinées en demi-finales du championnat d'Europe face à une impressionnante équipe de Norvège (28-20). Face aux championnes du monde (2021) et d'Europe (2020) en titre, les championnes olympiques françaises (2021) ont résisté en première mi-temps (11-12 à la pause), face aux assauts de Stine Oftedal et l'efficacité de Nora Mork à 7 mètres. Dans les cages, Cléopâtre Darleux (5 arrêts) tenait tête à Silje Solberg (7 arrêts). L'équilibre s'est rompu en deuxième période, les Norvégiennes prenant peu à peu le match en main, avec le réveil d'Henny Reistad (17-14, 36e), tandis que les tricolores butaient sur une Silje Solberg quasi parfaite (14 arrêts, 41% d'efficacité). Muette durant les huit dernières minutes, l'équipe de France a finalement plié et enregistré la première défaite de sa compétition, avec un écart conséquent (28-20). Pour la première fois depuis 2016, les Bleues ne seront pas en finale de l'Euro. Elles tenteront de décrocher la médaille de bronze dimanche face au Monténégro, battu par le Danemark en fin d'après-midi.

par Lucas Fontaine (iDalgo)