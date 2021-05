La France compte 3.515 patients du COVID-19 en réanimation

PARIS, 23 mai (Reuters) - La France comptait dimanche 3.515 patients soignés dans les services de réanimation en raison du COVID-19, soit 29 de moins que la veille et près de deux fois moins que le pic à 6.000 atteint à la fin avril, montrent les données officielles.

Le nombre de personnes décédées du coronavirus est en hausse de 70 à 108.596.

Le nombre de nouveaux cas de contamination s'est établi dimanche à 9.704 contre 12.611 samedi.

Sur le front de la vaccination, un peu plus de 188.000 injections ont été effectuées dimanche, portant le total à près de 32,8 millions depuis le début de la campagne vaccinale, dont plus de 23 millions de primo-injections. (Benoît Van Overstraeten et Patrick Vignal)