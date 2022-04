La France condamne les "exactions massives" commises par les forces russes en Ukraine

PARIS (Reuters) - La France condamne les "exactions massives" commises par l'armée russe dans les villes d'Ukraine qu'elle occupait ces dernières semaines, en particulier à Boutcha, dans la banlieue de Kyiv, déclare dimanche le ministre français des Affaires étrangères.

"Je condamne avec la plus grande fermeté de tels actes constitutifs, s'ils sont confirmés, de crimes de guerre", dit Jean-Yves Le Drian dans un communiqué.

Le chef de la diplomatie française précise que Paris va travailler avec l'Ukraine et la Cour pénale internationale (CPI) pour que ces actes "ne restent pas impunis et que leurs responsables soient jugés et condamnés".

(Tangi Salaün)