La France consulte ses partenaires européens sur le Venezuela

PARIS, 23 janvier (Reuters) - La France suit de près l'évolution de la situation politique au Venezuela où le président du Parlement Juan Guaido s'est proclamé chef de l'Etat par intérim et Paris consulte ses partenaires européens, a dit mercredi soir une source à l'Elysée.

"On suit la situation de près et on consulte nos partenaires européens", a dit cette source à Reuters.

Le président du Parlement vénézuélien, Juan Guaido, principal opposant à Nicolas Maduro, s'est proclamé chef de l'Etat par intérim devant ses partisans réunis à Caracas et a été immédiatement reconnu par Donald Trump.

Le président américain a appelé ses partenaires occidentaux à faire de même et a obtenu des réponses favorables du Canada, du Brésil, de l'Argentine, du Chili, du Pérou, de la Colombie et du Guatemala.

Le président vénézuélien est apparu sur des images de la télévision publique au balcon du palais de Miraflores à Caracas pour saluer ses partisans.

Il a annoncé que le Venezuela rompait ses relations diplomatiques avec les Etats-Unis et que le personnel diplomatique américain aurait 72 heures pour quitter le pays.

Plusieurs centaines de milliers de personnes manifestent dans les rues de la capitale pour demander le départ de Maduro. (Avec Marine Pennetier et John Irish; Pierre Sérisier pour le service français)