par John Irish

HIROSHIMA, Japon, 20 mai (Reuters) - Le Groupe des Sept doit assumer une plus grande responsabilité concernant le financement des crises rencontrées par les pays vulnérables et travailler avec eux pour réformer le système de financement élaboré après-guerre, ont déclaré des responsables français.

La France accueillera les 22 et 23 juin un sommet pour un nouveau pacte financier mondial, qui abordera notamment les questions de la réforme des banques multilatérales de développement, la crise de la dette, les financements innovants ou les taxes internationales.

"Il est urgent d'intervenir et de repenser collectivement le modèle d'architecture financière mondiale", a déclaré une responsable de la présidence française, ajoutant que Paris avait déjà entamé les discussions avec ses partenaires du G7.

"Aujourd'hui, nous avons un réseau de banques de développement dans le monde entier qui financent la solidarité internationale et qui se trouvent un peu limitées dans leur capacité d'action."

De nombreux pays vulnérables ont vu leur dette se creuser lors de la pandémie de coronavirus, alors qu'il devaient s'acquitter de leurs obligations en dépit du coup porté à leurs économies.

"On avait un monde après la seconde guerre mondiale sur la base duquel on a construit un système financier international, en 80 ans, le monde a considérablement évolué", a expliqué la responsable.

"On a aujourd'hui un système financier qui marche de façon complètement différente et donc il faut qu'on adapte nos instruments", a-t-elle ajouté.

Paris espère qu'une feuille de route pourra être adoptée en juin et que les efforts seront consolidés tout au long de l'année 2023, lors du sommet du G20 en Inde, des assemblées générales de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international et de la Conférence de Dubaï sur le changement climatique.