La France déplore 310 nouveaux décès liés au COVID-19

PARIS, 20 janvier (Reuters) - Les autorités sanitaires françaises ont fait état mercredi de 26.784 nouvelles contaminations par le coronavirus et de 310 décès en milieu hospitalier en 24 heures qui portent à 71.652 le nombre de morts imputées au COVID-19.

Le nombre de patients hospitalisés s'élève selon elles à 25.686, soit 119 de plus que mardi, et parmi eux, 2.852 sont soignés en réanimation, soit 13 de plus que la veille.

Un peu plus de 107.000 personnes ont été vaccinées contre le Covid-19 au cours des dernières 24 heures, a déclaré la Direction générale de la santé. Cela porte le nombre total de personnes vaccinées à 692.777 depuis le début de la campagne démarrée fin décembre. (Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)