La France déroule contre la Roumanie

Deux sur deux. L'équipe de France féminine ne pouvait pas mieux débuter son Euro en Macédoine du Nord. Deux jours après avoir nettement dominé le pays hôte (24-14), les Bleues ont remis le couvert ce lundi face à la Roumanie (35-21) en signant une deuxième très large victoire. Grâce à une telle prestation, et surtout un deuxième succès en autant de matchs, les Bleues sont d'ores et déjà qualifiées pour le tour suivant. Elles emmagasinent de la confiance et cela se ressent sur le terrain. À l'image du tir fermé de Grâce Zaadi en première période ou du superbe enclenchement entre Estelle Nze Minko et Chloé Valentini en deuxième, les vice-championnes d'Europe en titre ont prouvé qu'elles avaient du coffre et qu'elles étaient là pour aller loin. Rien n'est joué évidemment mais les bases semblent particulièrement solides car tous les postes ont répondu présents, des gardiennes aux pivots, et montré d'excellentes choses. Les Bleues joueront ainsi la première place du groupe C face aux Pays-Bas ce mercredi à 20h30 à l'occasion du dernier match de la phase de poules.

par Lucas Fontaine (iDalgo)