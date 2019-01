La France émet pour 1,499 milliard d'euros d'OAT indexées sur l'inflation

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'Agence France Trésor (AFT) a émis jeudi pour 1,499 milliard d'euros d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'inflation en France (OATi) et dans la zone euro (OATei).

L'AFT prévoyait de lever 1 milliard à 1,5 milliard d'euros au cours de cette adjudication.

L'opération portait sur la réouverture de lignes existantes.

Voici les détails de l'opération. Les chiffres entre parenthèses correspondent aux résultats des précédentes adjudications, réalisées le 22 novembre pour les OATei et OATi arrivant à échéance en juillet 2024 et en mars 2028, et le 18 octobre pour l'OATei juillet 2047.

Issue 0.25% July 25, 2024 OATei Amount on offer (*) 1 bln-1.5 bln Bids received 1.440 bln Bids accepted 535 mln Bid-to-cover ratio 2.69 (2.30) Average real yield -1.07% (-1.09%) Average price 107.48 (107.84) Minimum price 107.46 (107.82) Settlement date Jan. 28, 2019 Issue 0.10% March 1, 2028 OATi Amount on offer (*) 1 bln-1.5 bln Bids received 1.495 bln Bids accepted 803 mln Bid-to-cover ratio 1.86 (2.21) Average real yield -0.48% (-0.48%) Average price 105.42 (105.48) Minimum price 105.40 (105.45) Settlement date Jan. 28, 2019 Issue 0.10% July 2047 OATei Amount on offer (*) 1 bln-1.5 bln Bids received 486 mln Bids accepted 161 mln Bid-to-cover ratio 3.02 (3.57) Average real yield -0.04% (-0.09%) Average price 103.96 (105.59) Minimum price 103.92 (105.55) Settlement date Jan. 28, 2019

-Emese Bartha, Dow Jones Newswires

(Version française Lydie Boucher) ed : ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire