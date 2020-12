La France envisage à son tour de suspendre les vols en provenance du Royaume-Uni-BFMTV

PARIS, 20 décembre (Reuters) - La France envisage "sérieusement" de suspendre les vols et trains en provenance du Royaume-Uni, pour éviter la propagation de la nouvelle souche de coronavirus détectée dans le pays et considérée comme plus contagieuse, a rapporté dimanche BFMTV.

Une décision devrait être annoncée dans la journée, la France étant à la recherche d'une coordination européenne, rajoute la chaîne de télévision sur son site internet.

Plusieurs pays ont annoncé avoir pris cette décision, comme les Pays-Bas et la Belgique. L'Allemagne envisagerait aussi de le faire, selon l'AFP.

Contacté par Reuters, l’Elysee n’a pas confirmé l'information. (Caroline Pailliez, avec la collaboration de Michel Rose)