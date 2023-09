PARIS, 3 septembre (Reuters) - Elisabeth Borne a annoncé dimanche envisager l'interdiction des cigarettes électroniques jetables en France dans le cadre du plan de lutte contre le tabagisme qui sera présenté prochainement.

"On présentera prochainement un nouveau plan national de lutte contre le tabagisme, avec notamment l'interdiction des cigarettes électroniques jetables, les fameux puffs, qui donnent des mauvaises habitudes aux jeunes" a-t-elle déclaré sur RTL.

"On peut nous dire que ce n'est pas de la nicotine. C'est un réflexe, un geste auquel les jeunes s'habituent. Et ensuite, c'est comme ça qu'ils vont vers du tabagisme. Donc je pense qu'il faut l'arrêter", a-t-elle poursuivi.

La Première ministre française, qui a rappelé que le tabagisme fait 75.000 morts par an, a toutefois annoncé qu'il n'y aurait pas de hausse de la fiscalité sur le tabac en 2024.

"On a augmenté la fiscalité sur le tabac cette année et on ne prévoit pas de l'augmenter l'an prochain. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas très vigilant sur la consommation du tabac", a-t-elle dit. (Rédigé par Claude Chendjou)