La France est à risque de downgrade d'un à deux crans, selon Edmond de Rothschild AM

Le 12 juillet 2024 à 12:05

"Il n’y aura pas de crise économico-financière en France dans les mois à venir ni de solutions aux problèmes posés par les finances publiques", annonce Benjamin Melman, directeur des investissements d’Edmond de Rothschild AM. Il souligne "qu’aucun des trois blocs n’a de majorité" et "qu’aucun des deux blocs dont le programme économique inquiétait les investisseurs ne sera en mesure d’attirer d’autres sensibilités pour former une coalition majoritaire".



Même "à supposer qu'une grande coalition se forme, il lui sera très difficile de conduire la politique d'austérité nécessaire à ce que la France respecte ses engagements auprès de Bruxelles, et implicitement auprès des agences de ratings", souligne le directeur des investissements.



En conséquence, le pays "est à risque de downgrade d'un à deux crans" estime Benjamin Melman" En termes de marchés, le risque est au pire selon nous à l'écartement de l'ordre d'une quinzaine de points de base du spread OAT-Bund, un mouvement plutôt négatif qui n'est pas un game changer non plus".



"Nous ne modifions pas notre allocation d'actifs, restant neutres sur les actions européennes juste après avoir annulé notre surpondération peu après la dissolution", conclut-il.