La France est "en train de sortir durablement de la crise sanitaire" - Castex

PARIS, 10 mai (Reuters) - La France est "en train de sortir durablement de la crise sanitaire" due au COVID-19, estime Jean Castex dans une interview au Parisien diffusée lundi, confirmant et détaillant les mesures de déconfinement annoncées à la fin avril par Emmanuel Macron.

"Évidemment, cette sortie va se faire de façon progressive, prudente et accompagnée. Mais la tendance est claire, nous touchons au but et c’est une bonne nouvelle", se félicite le chef du gouvernement, alors que le nombre de patients en réanimation a baissé lundi pour une septième journée consécutive, à 4.870.

Les terrasses des restaurants rouvriront ainsi le 19 mai avec une jauge limitée à 50% et des tables de six personnes maximum, précise Jean Castex.

"Au cinéma ou au spectacle, la règle sera un siège sur trois, avec un plafond de 800 personnes par salle", poursuit-il.

Tous les commerces "rouvriront, y compris les grands centres commerciaux, avec une jauge de 8 m2 par client. Tous les marchés couverts rouvriront également dans ces mêmes conditions. Pour les marchés en plein air avec une jauge de 4 m2", ajoute Jean Castex.

Quant aux rassemblements privés, dit-il, "nous maintenons la recommandation de six personnes pour la période de mai-juin, et nous la réévaluerons d’ici l’été".

Concernant la vaccination, Jean Castex se déclare optimiste sur le fait de tenir l'objectif gouvernemental de 20 millions de primo-injections "au sortir du week-end de l'Ascension", le 17 mai.

Selon la Direction générale de la santé, 18.107.426 personnes avaient reçu lundi au moins une injection et près de 8 millions de personnes deux injections. (Jean-Stéphane Brosse)