La France est prête à soutenir le Pakistan dans ses discussions avec ses créanciers, dit Macron

La France continuera à fournir une expertise et un certain soutien financier au pays, a déclaré M. Macron dans une allocution vidéo, alors que le Pakistan et les Nations unies tenaient une conférence à Genève visant à rassembler des soutiens pour reconstruire le pays.

Les inondations, imputées au changement climatique, ont porté un coup sévère à l'économie tendue du Pakistan tout en déplaçant quelque 8 millions de personnes et en tuant au moins 1 700 personnes. Les efforts de reconstruction sont maintenant estimés à plus de 16 milliards de dollars.