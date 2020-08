La France et l'Allemagne prêtes à accueillir l'opposant russe Navalny

PARIS, 20 août (Reuters) - La France et l'Allemagne sont disposées à accueillir l'opposant russe Alexeï Navalny, plongé dans le coma après un possible empoisonnement, ont déclaré jeudi le président Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel pendant une conférence de presse commune au Fort de Brégançon.

"Nous sommes extrêmement préoccupés par la situation d'Alexeï Navalny", a souligné le chef de l'Etat français en se disant prêt à fournir à l'opposant russe "toute l'aide nécessaire, y compris l'asile".

Angela Merkel a également assuré que Navalny pourrait recevoir "toute l'aide souhaitée" si son état le permet.

"Il est nécessaire de faire toute la clarté sur ce qui est arrivé", a insisté la chancelière allemande. (Tangi Salaün, édité par Jean-Michel Bélot)