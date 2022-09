La France et l'Allemagne s'engagent à s'unir pour soutenir l'économie contre l'inflation

Le ministre français des finances Bruno Le Maire et son homologue allemand Christian Lindner ont fait preuve d'unité au début des discussions des ministres des finances de la zone euro à Prague, en déclarant aux journalistes qu'ils coopéreraient sur les politiques.

"C'est un signal que la France et l'Allemagne commencent cette réunion ensemble. C'est un signal que nous sommes solidaires, non seulement ici, mais aussi sur le plan politique", a déclaré M. Lindner.

Cette promesse intervient un jour après que la Banque centrale européenne (BCE) a relevé ses taux d'intérêt directeurs d'un niveau sans précédent de 75 points de base et a promis d'autres hausses, donnant la priorité à la lutte contre l'inflation alors même que le bloc se dirige probablement vers une récession hivernale et un rationnement du gaz.

"En tant que ministres des finances, nous devons également assumer nos responsabilités", a déclaré M. Lindner. "Il y a eu un signal fort de la part de la BCE pour lutter contre l'inflation. C'est donc aussi notre devoir de lutter contre l'inflation au moyen de la politique budgétaire", a-t-il déclaré.

"Nous allons protéger nos ménages contre les conséquences des prix élevés. Nous devons faire de même pour les entreprises privées, touchées par les prix élevés du gaz et de l'électricité", a déclaré M. Le Maire.

La France, l'Allemagne et d'autres pays ont annoncé des mesures de plusieurs milliards d'euros pour aider les entreprises et les consommateurs à faire face à l'inflation galopante. Le groupe de réflexion Bruegel estime que le soutien des gouvernements de l'UE a déjà atteint 282 milliards d'euros (285 milliards de dollars), et que d'autres mesures sont prévues.

Mais l'aide elle-même peut alimenter l'inflation, créant ainsi un cercle vicieux. Les ministres des finances de la zone euro vont discuter de la manière de coordonner les politiques pour éviter cela.

"Ce sont des discussions difficiles, mais je suis sûr que nous trouverons une solution commune dont nous avons besoin", a déclaré le ministre estonien des finances, Keit Pentus-Rosimannus.

À Bruxelles, les ministres de l'énergie de l'UE se réunissent également ce vendredi pour discuter d'une longue liste de propositions de la Commission européenne pour faire face à la crise énergétique de la région, notamment un plafonnement des prix du gaz russe, une taxe exceptionnelle sur les centrales électriques non gazières, une réduction de la demande d'électricité à l'échelle du bloc et des lignes de crédit d'urgence pour les entreprises d'électricité confrontées à la montée en flèche des exigences en matière de garanties.

(1 $ = 0,9904 euros)