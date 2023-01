PARIS (Reuters) - La France et l'Irak ont signé un traité de partenariat stratégique afin de renforcer les relations bilatérales et d'établir un cadre formel et permanent pour la relation diversifiée et globale dans divers domaines de coopération, a annoncé vendredi la présidence française.

Selon les termes de l'accord, ce partenariat a pour objectif "de concrétiser les intérêts communs sur la base de l'égalité dans la souveraineté et dans les droits, et conformément au principe de non-ingérence réciproque".

Des projets concrets dans les domaines politique, militaire, sécuritaire, économique, commercial, culturel, environnemental et scientifique seront mis en place afin de renforcer les relations bilatérales, était-il ajouté.

(Rédigé par Camille Raynaud)