(Reuters) - La France et le Brésil vont lancer un programme d'investissement à l'échelle de l'Amazonie brésilienne et guyanaise qui visera à lever 1 milliard d'euros sur les quatre prochaines années dans le cadre d'une feuille de route sur la bioéconomie et la protection des forêts tropicales, a fait savoir mardi la présidence française.

"Nous lançons un grand programme d'investissement dans la bioéconomie à l'échelle de l'Amazonie brésilienne et guyanaise, qui visera à lever 1 milliard d'euros d'investissement publics et privés dans la bioéconomie sur les quatre prochaines années", a indiqué l'Elysée dans un communiqué endossé par les présidents français et brésilien.

Emmanuel Macron a entamé mardi une visite de trois jours au Brésil où il entend consolider, aux côtés de son homologue Luiz Inacio Lula da Silva, des relations anciennes abîmées ces dernières années par les inquiétudes de Paris concernant la protection de la forêt amazonienne.

(Rédigé par Camille Raynaud)