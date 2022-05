La France étrille la Pologne

L'Euro U17 a débuté ce lundi pour son édition 2022 se déroulant en Israël. Située dans le groupe B avec la Bulgarie, les Pays-Bas et la Pologne, la France a débuté son tournoi avec un duel contre les Aigles Blancs. Portés par ses pépites, les Tricolores n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires. Obtenant un penalty via Saël Kumbedi Nseke très rapidement, les Bleuets ont viré en tête grâce au but du Rennais Désiré Doué (1-0, 6e). Numéro 10 dans le dos, ce dernier doublait vite la mise avec un joli coup franc (2-0, 15e). Dépassée, la Pologne craquait de tous les côtés et Axel Gueguin (3-0, 27e) puis Zoumana Diallo (4-0, 40e) ont participé à ce festival offensif. En seconde période, le Rennais Mathys Tel (5-0, 64e) et Naim Byar (6-0, 66e) ont alourdi le score contre des Polonais totalement désemparés. Dawid Drachal a réduit légèrement l'écart en vain (6-1, 74e). Avec cette large victoire (6-1), la France fait le plein de confiance avant d'affronter la Bulgarie le 19 mai pour le deuxième match de cet Euro.

par Lucas Fontaine (iDalgo)