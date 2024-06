PARIS, 7 juin (Reuters) - La France va finaliser dans les jours à venir une coalition de pays pour l'envoi d'instructeurs militaires en Ukraine, a déclaré vendredi le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse avec son homologue ukrainien Volodimir Zelensky à l'Elysée.

Il s'agit d'une demande légitime de l'Ukraine, a dit le président français, ajoutant qu'il souhaitait, "par souci d'efficacité, avoir une coalition".

"Je sais d'ores et déjà que nous ne sommes pas seuls et donc, nous allons utiliser les jours à venir pour finaliser une coalition la plus large possible qui aura vocation à accéder à la demande de l'Ukraine." (Rédigé par Kate Entringer)